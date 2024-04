Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Microsoft dives into data integrity at the latest VentureBeat AI Impact Tour

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus

Aufschläge in New York: Zum Start des Montagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen

Netflix-Aktie springt an: Netflix wird in Deutschland teurer

Heute im Fokus

Goldman Sachs mit Gewinnsprung. Adobe verbessert Videoschnitt-Programm mittels generativer KI. Nordex erhält Auftrag für Windpark in der Türkei. Stellenstreichungen bei Santander. Kontron-Annahmefrist für restlichen KATEK-Anteil angelaufen. Netflix wird in Deutschland teurer. Mercedes laut Analyse am profitabelsten - Tesla mit kräftigem Rückgang. VW-Tochter AUDI will wohl in Heilbronn Batterien bauen.