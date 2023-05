Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Apple 158,98 EUR

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Apple-Papiere um 12:02 Uhr 0,2 Prozent. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.683 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 176,15 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 1,89 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,17 USD ab. Abschläge von 28,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,22 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94.836,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 97.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Apple am 26.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 5,98 USD je Aktie aus.

