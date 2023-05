Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Apple 159,14 EUR

0,71% Charts

News

Analysen

Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 159,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 159,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,86 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 11.374 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 173,24 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 8,66 Prozent zulegen. Am 03.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 26,22 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,22 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 04.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94.836,00 USD – das entspricht einem Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.07.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,97 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple, Tesla, NVIDIA & Co.: Diese Aktien konnten ihren Wert in den letzten zehn Jahren um das Zehnfache oder mehr steigern

Warren Buffett führt Berkshire Hathaway wie in den 1960-Jahren

Emissionshandel auf der Blockchain: So könnten dezentrale digitale Systeme für mehr Transparenz sorgen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: 1000 Words / shutterstock