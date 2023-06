Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple fällt am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel Apple 169,34 EUR

-0,13% Charts

News

Analysen

Um 12:03 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 183,09 USD ab. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 54.601 Apple-Aktien.

Bei 184,95 USD erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 1,01 Prozent niedriger. Bei 124,17 USD fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 47,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 178,50 USD an.

Am 04.05.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 94.836,00 USD im Vergleich zu 97.278,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 26.07.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 5,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

"Spatial Computing" statt Metaverse: Keine Rede von Metaverse bei Apples Vorstellung der Vision Pro

Pause bei KI-Entwicklung zum Schutze der Gesellschaft? - Palantir-CEO vermutet anderen Grund für die Forderung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com