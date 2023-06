Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple stabilisiert sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Apple 169,00 EUR

Anleger zeigten sich um 09:21 Uhr bei der Apple-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 169,86 EUR. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 169,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 10.890 Apple-Aktien.

Am 19.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 173,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 1,99 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 117,64 EUR am 03.01.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,74 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,50 USD für die Apple-Aktie.

Am 04.05.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 94.836,00 USD in den Büchern – ein Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 97.278,00 USD erwirtschaftet hatte.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 5,99 USD je Aktie aus.

