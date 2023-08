Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple fällt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 178,90 USD abwärts.

Die Apple-Aktie musste um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 178,90 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.566 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,22 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 10,80 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,17 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 188,11 USD.

Am 04.08.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,20 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 81.797,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82.959,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,40 Prozent verringert.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,05 USD je Apple-Aktie.

