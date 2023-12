Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Apple zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Apple-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 198,21 USD.

Die Apple-Aktie zeigte sich um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 198,21 USD an der Tafel. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 30.919 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,71 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.01.2023 (124,17 USD). Mit einem Kursverlust von 37,35 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 196,56 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Apple am 25.01.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,53 USD je Apple-Aktie.

