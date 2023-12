Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple wird am Nachmittag ausgebremst

Apple im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 197,86 USD abwärts.

Die Apple-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 197,86 USD nach. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 197,08 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 197,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 24.697.869 Stück.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,89 Prozent hinzugewinnen. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 37,24 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 196,56 USD je Apple-Aktie an.

Apple ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 89.498,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 90.146,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Apple am 25.01.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,53 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

