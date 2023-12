Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Apple zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Apple-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 180,72 EUR.

Um 09:22 Uhr sprang die Apple-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 180,72 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 180,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 180,20 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 4.482 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.01.2023 Kursverluste bis auf 117,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 196,56 USD.

Apple gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,72 Prozent zurück. Hier wurden 89.498,00 USD gegenüber 90.146,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,53 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

