Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Dienstagmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 182,61 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Apple gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 182,61 USD abwärts. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 123.995 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 9,31 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,77 USD am 20.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 195,78 USD je Apple-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 02.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 89.498,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 90.146,00 USD umgesetzt worden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,55 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ-Riese Apple-Aktie vor Herausforderungen: Ist die Angst vor dem von Analysten ausgerufenen Krisenmodus gerechtfertigt?

NASDAQ-Titel Apple-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: Diese Aktien performen laut Wedbush-Analyst Dan Ives im "Jahr der KI" stark

Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien