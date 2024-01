Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagvormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 168,18 EUR abwärts.

Die Apple-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 168,18 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 168,18 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 168,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.311 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2023 markierte das Papier bei 182,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 123,28 EUR. Dieser Wert wurde am 19.01.2023 erreicht. Abschläge von 26,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 195,78 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89.498,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.146,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Apple wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

