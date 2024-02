Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 182,26 USD.

Die Apple-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 182,26 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 181,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 183,62 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.952.059 Stück gehandelt.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 199,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,52 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.03.2023 bei 143,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 21,05 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 201,25 USD.

Am 01.02.2024 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 119.575,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.154,00 USD in den Büchern standen.

Apple wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

