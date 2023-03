Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag im Minusbereich

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 152,82 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 85.779 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2022 auf bis zu 179,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Bei 124,17 USD fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 23,07 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 162,75 USD.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 117.154,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123.945,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Apple-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.04.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,96 USD fest.

