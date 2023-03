Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple steigt am Nachmittag

Das Papier von Apple legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 154,21 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 154,29 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 152,16 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 18.710.097 Apple-Aktien.

Am 31.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 179,61 USD an. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 14,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 24,19 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 162,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 02.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123.945,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,96 USD je Apple-Aktie belaufen.

