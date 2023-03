Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag freundlich

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 153,18 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 19.172 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 179,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,72 Prozent hinzugewinnen. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 23,36 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 162,75 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 02.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 123.945,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 117.154,00 USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 27.04.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,96 USD je Aktie.

