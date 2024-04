Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 173,12 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 173,12 USD. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 173,22 USD. Bei 171,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.745.181 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 162,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,940 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 USD je Apple-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 200,00 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,88 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 119.575,00 USD gegenüber 117.154,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,56 USD je Apple-Aktie.

