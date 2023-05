Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple steigt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Apple 158,50 EUR

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 172,39 USD. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 173,14 USD. Bei 172,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 10.100.680 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2022 markierte das Papier bei 176,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,17 USD am 04.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 176,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 04.05.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,52 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,51 Prozent auf 94.836,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97.278,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.07.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,98 USD je Aktie.

