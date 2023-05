Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktien in diesem Artikel Apple 157,84 EUR

-0,09% Charts

News

Analysen

Mit einem Kurs von 158,10 EUR zeigte sich die Apple-Aktie im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 158,24 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 157,80 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 157,84 EUR. Bisher wurden heute 2.769 Apple-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 173,24 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 9,58 Prozent wieder erreichen. Am 03.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 117,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,22 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 04.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,52 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 94.836,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 97.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,98 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Darum sind Charlie Munger und Warren Buffett skeptisch gegenüber KI

Apple-Aktie an der NASDAQ schwächer: Ermittlungen zu geplantem Verschleiß gegen Apple in Frankreich - Foxconn investiert in Indien

US-Werte: So hat die Credit Suisse im ersten Quartal 2023 investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com