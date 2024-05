Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Apple

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 191,09 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 191,09 USD. Bei 191,10 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 190,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.589.039 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 199,62 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,08 USD ab. Mit Abgaben von 14,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,988 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 201,13 USD.

Am 02.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 90,75 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,84 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Apple-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.07.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,35 USD im Jahr 2027 aus.

