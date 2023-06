Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Apple 169,66 EUR

Die Apple-Aktie wies um 12:02 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 185,60 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.616 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 186,52 USD. Gewinne von 0,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 124,17 USD erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 33,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 178,50 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 94.836,00 USD, gegenüber 97.278,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,51 Prozent präsentiert.

Am 26.07.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 5,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

