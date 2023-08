Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 177,96 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 177,96 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 178,19 USD. Bei 177,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 8.848.525 Apple-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,22 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 10,22 Prozent niedriger. Am 04.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 124,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 188,11 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 04.08.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,20 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81.797,00 USD – das entspricht einem Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82.959,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

