Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 177,70 USD abwärts.

Um 16:08 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 177,70 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 176,51 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 176,62 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 10.606.217 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,55 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 124,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 43,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 190,11 USD.

Apple ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81.797,00 USD – das entspricht einem Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82.959,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,06 USD je Aktie.

