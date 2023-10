Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Apple-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 169,90 EUR.

Die Apple-Aktie musste um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 169,90 EUR. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 169,72 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 169,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 13.256 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (179,32 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,54 Prozent hinzugewinnen. Am 03.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 117,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 30,76 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 190,11 USD an.

Am 03.08.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 81.797,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 82.959,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,06 USD je Aktie.

