Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Apple. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 188,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 30.328 Apple-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,22 USD an. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 4,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 124,17 USD fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 51,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 196,56 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 02.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 89.498,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 90.146,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.01.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,54 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Berkshire Hathaway nimmt Umschichtungen in den Top 10 vor: So sieht das Depot von Warren Buffett im dritten Quartal aus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen