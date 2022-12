Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Freitagmittag ab

Die Apple-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,8 Prozent auf 127,50 EUR nach. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 126,86 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.192 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2022 auf bis zu 123,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 173,38 USD.

Am 27.10.2022 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 1,24 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 83.360,00 USD eingefahren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 26.01.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,20 USD je Apple-Aktie.

