Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag kaum verändert

Mit einem Kurs von 124,20 EUR zeigte sich die Apple-Aktie im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 124,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,84 EUR aus. Bei 124,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.370 Apple-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 5,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 172,13 USD aus.

Apple veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.360,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,14 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 25.01.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,16 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

