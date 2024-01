Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple büßt am Mittwochvormittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 167,32 EUR.

Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 167,32 EUR. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 167,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,88 EUR. Bisher wurden heute 5.287 Apple-Aktien gehandelt.

Bei 182,60 EUR markierte der Titel am 13.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 123,28 EUR. Dieser Wert wurde am 19.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 195,78 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 89.498,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 90.146,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Am 30.01.2025 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,56 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

