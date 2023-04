Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel Apple 150,62 EUR

0,57% Charts

News

Analysen

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 165,00 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.615 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 176,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,33 Prozent. Bei 124,17 USD fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 32,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 163,25 USD an.

Am 02.02.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117.154,00 USD – das entspricht einem Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 04.05.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 5,96 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple, Lenovo, HP, Dell, ASUS: Weltweite PC-Auslieferungen laut IDC-Daten im ersten Quartal rückläufig - Apple mit größtem Rückgang

Hot Stocks heute: Wichtige Chartmarken: DAX, S&P 500, Apple und NVIDIA

NASDAQ-Titel Apple-Aktie fester: Apple verdreifacht offenbar iPhone-Produktion in Indien - stärkerer Fokus auf Recycling-Rohstoffe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images