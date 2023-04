Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Apple 150,62 EUR

0,57% Charts

News

Analysen

Bei der Apple-Aktie ließ sich um 09:20 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 150,14 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 150,44 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 150,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 150,18 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.754 Stück gehandelt.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 173,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 13,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,63 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 163,25 USD an.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,10 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117.154,00 USD – das entspricht einem Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,96 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple, Lenovo, HP, Dell, ASUS: Weltweite PC-Auslieferungen laut IDC-Daten im ersten Quartal rückläufig - Apple mit größtem Rückgang

Hot Stocks heute: Wichtige Chartmarken: DAX, S&P 500, Apple und NVIDIA

NASDAQ-Titel Apple-Aktie fester: Apple verdreifacht offenbar iPhone-Produktion in Indien - stärkerer Fokus auf Recycling-Rohstoffe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com