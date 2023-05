Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteidigt am Mittwochmittag Tendenz

Aktien in diesem Artikel Apple 159,00 EUR

Die Apple-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 172,18 USD an der Tafel. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.832 Stück gehandelt.

Am 18.08.2022 markierte das Papier bei 176,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.01.2023 auf bis zu 124,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,88 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 176,22 USD aus.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94.836,00 USD – eine Minderung von 2,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 97.278,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Apple am 26.07.2023 vorlegen.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

NASDAQ-Wert Apple-Aktie stabil: Apple gab 2022 über 20 Milliarden Euro bei Zulieferern in Europa aus

Berkshire Hathaway wirft Bankaktien und Halbleiter in großem Stil aus dem Depot: So hat Warren Buffett im ersten Quartal 2023 investiert

Darum sind Charlie Munger und Warren Buffett skeptisch gegenüber KI

