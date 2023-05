Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Apple 158,00 EUR

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 170,80 USD. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 170,42 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 171,68 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 10.864.261 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,15 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 37,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 176,22 USD.

Am 04.05.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,52 USD im Vorjahresquartal. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94.836,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

