Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 176,82 USD.

Um 12:03 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 176,82 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 36.433 Apple-Aktien.

Am 20.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 198,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,78 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 188,11 USD angegeben.

Apple gewährte am 04.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 81.797,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82.959,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,06 USD je Apple-Aktie.

