Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Apple im Blick

Die Aktie von Apple zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Apple-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 169,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die Apple-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 169,20 EUR. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 169,58 EUR zu. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 169,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,12 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.153 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,98 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 117,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,47 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 190,11 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 03.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,40 Prozent auf 81.797,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82.959,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Börse New York in Grün: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Börse New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Gewinnen