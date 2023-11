Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Freitagnachmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 189,19 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 189,19 USD. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 189,14 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 190,35 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.495.820 Stück gehandelt.

Bei 198,22 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 34,37 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 196,56 USD an.

Apple ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,29 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,72 Prozent auf 89.498,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 90.146,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Apple wird am 25.01.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2024 6,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

