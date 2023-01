Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verbilligt sich am Mittag

Die Apple-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 125,68 EUR. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 124,88 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.190 Apple-Aktien.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 27,21 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.01.2023 Kursverluste bis auf 118,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 6,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 172,13 USD.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90.146,00 USD im Vergleich zu 83.360,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 25.01.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,15 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

