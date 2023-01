Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Die Apple-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 125,82 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 126,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 125,82 EUR. Mit einem Wert von 126,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.624 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,66 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 118,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 172,13 USD.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90.146,00 USD umgesetzt, gegenüber 83.360,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.01.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apples iPhone 15: Was Nutzer vom neuen Apple-Flaggschiff erwarten können

NASDAQ-Wert Apple-Aktie höher: Apple wartet mit neuer MacBook Pro-Serie auf

Apple-Aktie an der NASDAQ: Batterieaustausch für Apple Geräte wird teurer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Novikov Aleksey / Shutterstock.com