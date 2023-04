Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Apple am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel Apple 151,66 EUR

Die Apple-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 166,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.208 Apple-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,15 USD erreichte der Titel am 18.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 5,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 33,77 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 163,25 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 117.154,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 123.945,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Apple am 04.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 5,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

