Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verbilligt sich am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,3 Prozent auf 150,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 150,52 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,12 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 3.440 Aktien.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 173,24 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,06 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 28,03 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 163,25 USD.

Apple gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie vermeldet. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117.154,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 5,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

