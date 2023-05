Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagmittag nahe Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Apple 159,84 EUR

Die Apple-Aktie wies um 12:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 172,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 32.640 Apple-Aktien.

Am 18.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 176,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 1,92 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 124,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 176,22 USD je Apple-Aktie an.

Apple gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94.836,00 USD – eine Minderung von 2,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 97.278,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,98 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

