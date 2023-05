Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Apple 162,00 EUR

Um 16:08 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 173,24 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 173,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 173,10 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.260.057 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (176,15 USD) erklomm das Papier am 18.08.2022. Mit einem Zuwachs von 1,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,32 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 176,22 USD für die Apple-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 94.836,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97.278,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Apple-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.07.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 5,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

