Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Apple zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 193,85 USD bewegte sich die Apple-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 12:02 Uhr bei der Apple-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 193,85 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 30.045 Aktien.

Am 01.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,48 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,32 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 124,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 180,38 USD.

Am 04.05.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei 1,52 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,51 Prozent auf 94.836,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 97.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,00 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Analyst überzeugt: Mit NASDAQ-Titel Microsoft steht das nächste 3-Billionen-US-Dollar-Unternehmen in den Startlöchern

China will mit "Chiplets" US-Embargo aushebeln

Goldman Sachs-Experten: Diese Folgen hat KI für die Musikindustrie - Warner Music-Aktie, Universal Music-Aktie & Co. dürften profitieren