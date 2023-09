Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagvormittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Apple zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 164,86 EUR.

Die Apple-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 164,86 EUR. Die Apple-Aktie legte bis auf 165,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 164,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 18.849 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (179,32 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Gewinne von 8,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.01.2023 auf bis zu 117,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 40,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 190,11 USD.

Apple gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 81.797,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82.959,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

