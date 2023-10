Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Mittwochmittag ins Minus

Kurs der Apple

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 176,17 USD.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 176,17 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.941 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,22 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,52 Prozent hinzugewinnen. Bei 124,17 USD erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,52 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 190,11 USD.

Am 03.08.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,40 Prozent auf 81.797,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 82.959,00 USD umgesetzt.

Die Apple-Bilanz für Q4 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Apple dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende