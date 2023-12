Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 195,02 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 1,3 Prozent auf 195,02 USD. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 194,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 196,09 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 13.083.936 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 2,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 36,33 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 196,56 USD an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD im Vergleich zu 90.146,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 25.01.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

