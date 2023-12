Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 179,70 EUR.

Die Apple-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 179,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 179,14 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 18.128 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2023 auf bis zu 182,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 196,56 USD.

Am 02.11.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89.498,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.146,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Apple wird am 25.01.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,53 USD je Apple-Aktie.

