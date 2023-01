Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag im Minusbereich

Die Apple-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 124,66 EUR nach. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 123,26 EUR. Bei 124,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.281 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 172,66 EUR markierte der Titel am 19.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 5,48 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 170,88 USD.

Apple gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 83.360,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 25.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Apple.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,15 USD je Apple-Aktie.

