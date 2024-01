Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Freitagmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 189,90 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 189,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156.556 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 199,62 USD. 5,12 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,77 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 29,56 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 195,78 USD für die Apple-Aktie.

Am 02.11.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,58 USD je Apple-Aktie.

