Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Nachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 189,05 USD zu.

Das Papier von Apple konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 189,05 USD. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 189,88 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,47 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 13.483.578 Aktien.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 199,62 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 5,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,77 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 41,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 195,78 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,29 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89.498,00 USD – eine Minderung von 0,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 90.146,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Apple am 01.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,58 USD je Aktie belaufen.

