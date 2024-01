Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 174,58 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 174,58 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 174,60 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 173,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 20.803 Apple-Aktien.

Bei 182,60 EUR markierte der Titel am 13.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,59 Prozent hinzugewinnen. Am 19.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 123,28 EUR. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 41,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 195,78 USD aus.

Apple gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89.498,00 USD – eine Minderung von 0,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 90.146,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,58 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

