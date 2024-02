Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 181,97 USD.

Die Apple-Aktie wies um 01:59 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 181,97 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 181,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,42 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 49.752.465 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 199,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.03.2023 bei 143,90 USD. Mit Abgaben von 20,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 201,25 USD für die Apple-Aktie.

Am 01.02.2024 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,88 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 119.575,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 117.154,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

